В Ельниковском районе пожар едва не уничтожил жилой дом

В Ельниковском районе произошло возгорание в жилом доме.

Утром 6 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Софьино. В жилом доме №30, расположенном по адресу – улица Советская, вспыхнул огонь. Горела внутренняя отделка на площади 40 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru