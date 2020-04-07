В Мордовии сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Нетрезвый водитель».

Указанное мероприятие проводилось в период с 3 по 5 апреля. Стражи порядка зафиксировали 28 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В период с января по март текущего года на территории республики произошло 23 ДТП с участием водителей, севших за руль, будучи пьяными. В результате данных инцидентов погибли 6 человек, ещё более 40 граждан получили травмы.

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Источник: 13.мвд.рф