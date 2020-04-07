В Инсарском районе в результате ДТП пострадала 47-летняя женщина

В Инсарском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 47-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 6 апреля на 2-м километре дороги, пролегающей между Инсаром и Ямщиной. По предварительной информации, 47-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Опель», не смогла удержать контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Женщина, управлявшая иномаркой, была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Инсарская РБ».

Ранее сообщалось о том, что в Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.

Источник: гибдд.рф