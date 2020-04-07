В Саранске у автомобиля злостного нарушителя ПДД на ходу отсоединилось колесо

В Саранске у иномарки во время движения отсоединилось колесо.

Инцидент произошел днём 6 апреля на территории Ленинского района города. У автомобиля марки «Мерседес» во время движения по улице Коммунистической отсоединилось левое переднее колесо. Гражданин 56-летнего возраста, управлявший иномаркой, применил экстренное торможение.

Водитель «Мерседеса» обращался за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

Известно, что с начала текущего года автомобилист 10 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф