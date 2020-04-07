В Саранске инспекторы ДПС остановили иномарку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции была остановлена иномарка, которая находится в розыске.

В ночь на 6 апреля возле дома №76, расположенного по адресу – улица Мордовская, инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки BMW, за рулем которого находился 21-летний молодой человек. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 21-летний автомобилист был доставлен в ОП №3 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: гибдд.рф