В Атяшево горел жилой дом

В Атяшево пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Днём 6 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Первомайской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №71. Площадь распространения пламени составила 4 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Ельниковском районе пожар едва не уничтожил жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru