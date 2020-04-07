В Атяшево горел жилой дом

В Атяшево пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.
Днём 6 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Первомайской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №71. Площадь распространения пламени составила 4 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Ельниковском районе пожар едва не уничтожил жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru