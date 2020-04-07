Жительница Чамзинского района фиктивно прописала в своей квартире иностранца

В Чамзинском районе местная жительница фиктивно прописала в своей квартире гражданина Таджикистана.
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что пенсионерка, проживающая в посёлке Комсомольский, зарегистрировала в принадлежащей ей квартире 19-летнего гражданина Таджикистана, который фактически проживает по другому адресу.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф