Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Рузаевского района

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести жителя Рузаевского района.

Резепов Владимир Викторович 1974 года рождения утром 30 марта ушел из своего дома, расположенного на территории села Архангельское Голицыно, и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в темную куртку, джинсы синего цвета, вязаную шапку черного цвета и темные кроссовки.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 38- 59-64, 8(83451) 4-03-89, 4-03-97.

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Источник: 13.мвд.рф