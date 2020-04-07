Житель Саранска, обвиняемый в заведомо ложном доносе, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 39-летнего местного жителя, который обвиняется в заведомо ложном доносе.

В сентябре прошлого года 39-летний житель Саранска, ранее имевший проблемы с законом, сообщил сотрудникам правоохранительных органов о том, что с его банковского счета были похищены денежные средства в сумме 15 тыс. рублей.

Стражами порядка было установлено, что горожанин за несколько дней до прихода в отдел полиции проводил время в одной из саун Саранска. Мужчина решил вступить в интимную связь с находившейся указанном заведении женщиной, которая занимается деятельностью, связанной с оказанием услуг интимного характера на коммерческой основе.

Горожанин несколькими платежами перечислил на банковский счет указанной гражданки 15 тыс. рублей. Мужчина отправился с так называемой подругой на ночь к себе домой. В определенный момент гражданин решил, что вступать в интимную связь с женщиной он не желает. Горожанин попросил гостью провести с ним время не за плотскими утехами, а посвятить оплаченные часы разговорам. Женщина ничего против этого предложения не имела.

По прошествии оплаченного времени гражданка заявила, что она уходит. Мужчина, не обращая никакого внимания на свою просьбу заменить половую связь беседой, сообщил, что женщина либо должна вернуть ему деньги, либо оказать интимные услуги. Последняя ответила отказом.

Горожанин решил вернуть денежные средства, обратившись в полицию с заявлением об их краже.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Саранска в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф