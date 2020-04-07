В Саранске был задержан 22-летний любитель бесплатного алкоголя

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан 22-летний молодой человек, который пытался украсть из сетевого магазина алкогольную продукцию.

Вечером 6 апреля работники сетевого магазина, расположенного в микрорайоне Химмаш, заметили, как посетитель 22-летнего возраста, минуя кассы, пытается вынести из торгового зала алкогольную продукцию. Прибывшие на место инцидента сотрудники Росгвардии задержали молодого человека.

Для дальнейшего разбирательства парень был передан сотрудникам отдела полиции №1 УМВД России по Саранску.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia