В Саранске 35-летний мужчина устроил скандал в банке

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил скандал в банке.

Утром 4 апреля стражи порядка получили сообщение о происшествии, произошедшем в банке, расположенном в северо-восточной части города. Прибыв в учреждение, сотрудники Росгвардии выяснили, что 35-летний посетитель, будучи возмущенным качеством оказываемых услуг, принялся ругать работников банка, используя ненормативную лексику.

Мужчина был задержан и передан сотрудникам отдела полиции №1 УМВД России по Саранску.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia