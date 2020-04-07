Житель Саранска, обвиняемый в убийстве родственника своей сожительницы, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве родственника своей сожительницы.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в ночь на 22 января нынешнего года 54-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 47-летний братом своей сожительницы, который пришел к нему в гости. Ссора произошла из-за того, что гость оскорбил хозяина владельца жилья. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта ударил оппонента ножом в живот.

Пострадавший был доставлен в больницу, где спустя некоторое время скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru