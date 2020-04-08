В Саранске пропала без вести пенсионерка

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшую без вести пенсионерку.

Разыскивается Федорова Елена Серафимовна 1946 года рождения, проживающая по адресу – улица Энгельса. Известно, что 3 апреля пенсионерка во время телефонного разговора с родственниками сообщила, что собирается сходить в магазин за хлебом. Родные пожилой горожанки 6 апреля попытались с ней связаться, но это им не удалось, поскольку телефон женщины был выключен. Также гражданка отсутствовала по месту жительства.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой горожанки, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 29-90-02 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф