В Саранске инспекторы ПДН проводят профилактические мероприятия среди несовершеннолетних граждан

На улицах Саранска разъяснительные беседы с детьми и подростками проводят сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Мордовии.

Полицейские напоминают детям о том, что во время школьного дистанционного обучения нужно находиться дома, а также следует ограничить походы в общественные места без необходимости.

Кроме того, стражи порядка обращают внимание на то, что родителям с детьми стоит отказаться от посещения дворовых площадок и парков.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф