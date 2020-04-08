В Мордовии сотрудники ГИБДД напоминают водителям о профилактике коронавирусной инфекции

Сотрудники Госавтоинспекции в Саранске, Ичалковском и Краснослободском районах Мордовии вручают водителям памятки о профилактике коронавирусной инфекции.

Стражи порядка призывают граждан быть предельно внимательными на дорогах, а также напоминают об ограничительных мерах, действующих на территории республики.

МВД по Мордовии обращается к местным жителям с просьбой с пониманием отнестись к введенным ограничениям, не покидать жилище без необходимости и соблюдать профилактические меры, сокращающие риски заражения.

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Источник: 13.мвд.рф