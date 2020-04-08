В Мордовии были заблокированы сайты по продаже документов

В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы несколько сайтов по продаже документов.

Сотрудниками прокуратуры Ичалковского района в ходе мониторинга были выявлены сайты, на которых можно было приобрести дипломы об образовании, паспорта, больничные листы, водительские удостоверения и справки 2-НДФЛ.

Ичалковский районный суд удовлетворил 12 административных исковых заявлений прокурора района о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

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Источник: prokrm.ru