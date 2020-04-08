Несколько тысяч семей Мордовии получат дополнительные выплаты на детей

Указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка от 3 до 7 лет подписал глава Мордовии Владимир Волков.

За получателями указанной выплаты сохраняются права на пособия и другие меры социальной поддержки, связанные с рождением и воспитанием детей, установленные действующим законодательством Мордовии.

Размер выплаты составит 4721 рубль. Финансовую поддержку получат семьи, уровень дохода в которых на одного человека ниже прожиточного минимума. В Мордовии насчитывается практически 6 тыс. семей, имеющих право на рассматриваемую выплату.

По информации «Известий Мордовии».

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