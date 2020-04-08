Владимир Волков провел совещание, посвященное борьбе с коронавирусной инфекцией

Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание с представителями органов власти, служб и подразделений, непосредственно задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

На основе проведенного мониторинга поступивших обращений был принят ряд решений об организации рабочего процесса на предприятиях, которые возобновили деятельность.

В ходе совещания было отмечено, что возобновление деловой активности не влечет за собой ослабление карантинных мер.

По информации «Известий Мордовии».

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