Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Мордовский государственный университет на время отказался от дней открытых дверей

Мордовский государственный университет на время отказался от дней открытых дверей

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева отменяет дни открытых дверей на факультетах, в институтах и филиалах, которые были запланированы на апрель, из-за коронавируса.

Структурные подразделения указанного учебного заведения рады будут принять абитуриентов в другое время.

Информация о проведении дней открытых дверей будет размещена на официальном сайте университета.

Все интересующие вопросы по поводу поступления можно уточнить, отправив электронное письмо по следующему адресу: entrance-exam@adm.mrsu.ru.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в детсадах Инсара работают дежурные группы.