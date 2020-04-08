Мордовский государственный университет на время отказался от дней открытых дверей

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева отменяет дни открытых дверей на факультетах, в институтах и филиалах, которые были запланированы на апрель, из-за коронавируса.

Структурные подразделения указанного учебного заведения рады будут принять абитуриентов в другое время.

Информация о проведении дней открытых дверей будет размещена на официальном сайте университета.

Все интересующие вопросы по поводу поступления можно уточнить, отправив электронное письмо по следующему адресу: entrance-exam@adm.mrsu.ru.

По информации «Известий Мордовии».

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