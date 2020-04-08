В Мордовии волонтеры оказывают помощь инвалидам и пенсионерам

В Мордовии волонтеры оказывают помощь пенсионерам и гражданам, имеющим инвалидность.

Пожилая и маломобильная группа граждан попала в группу риска по причине распространения коронавируса. Волонтеры-медики приносят указанным лицам продукты и средства первой необходимости, покупают лекарства и помогают по хозяйству.

За день добровольцы делают более 20 заказов по доставке лекарств, а также порядка 10 заказов по доставке еды.

Те, кто нуждается в помощи, могут позвонить по следующему телефонному номеру: 8 800 200 34 11. Кроме того, можно оставить заявку в мобильном приложении «ОНФ. Помощь».

По информации «Известий Мордовии».

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