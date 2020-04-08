Жителям Мордовии пенсии и социальные выплаты доставят на дом

В Мордовии все пенсии и социальные выплаты будут доставлены на дом.

Отделение ПФР по Мордовии сообщает, что все апрельские выплаты гражданам, которые получают их через почтовые отделения, будут доставлены досрочно.

График доставки выплат по линии ПФР в отделениях связи городов Саранск и Рузаевка следующий: 8 апреля выплаты доставят за 15 и 16 апреля; 9 апреля – за 17 и 18 апреля; 10 апреля – за 19, 20 и 21 апреля; 11 апреля – за 22, 23 и 24 апреля.

В остальных населенных пунктах республики были установлены следующие графики доставки выплат по линии ПФР: 8 апреля – за 12, 13,14 и 15 апреля; 9-10 апреля– за 16,17, 18 апреля; 11 апреля – за 19, 20 и 21 апреля; 13-14 апреля - за 22, 23 и 24 апреля;

По информации «Известий Мордовии».

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