Ученики музыкальных школ Мордовии перешли на дистанционное обучение

В Мордовии музыкальные школы перешли на дистанционное обучение.
К примеру, педагоги и руководство Саранской ДМШ № 6 заранее оповестили учеников и их родителей о том, что после завершения весенних каникул уроки будут проводиться в виртуальном формате.
Преподаватели уже разместили расписание занятий и задания по теоретическим дисциплинам. Групповые занятия школьники будут посещать в режиме онлайн-конференций.
Выполненные работы ученики присылают педагогам личными сообщениями в социальных сетях.
По информации «Известий Мордовии».
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