Ученики музыкальных школ Мордовии перешли на дистанционное обучение

В Мордовии музыкальные школы перешли на дистанционное обучение.

К примеру, педагоги и руководство Саранской ДМШ № 6 заранее оповестили учеников и их родителей о том, что после завершения весенних каникул уроки будут проводиться в виртуальном формате.

Преподаватели уже разместили расписание занятий и задания по теоретическим дисциплинам. Групповые занятия школьники будут посещать в режиме онлайн-конференций.

Выполненные работы ученики присылают педагогам личными сообщениями в социальных сетях.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что жителям Мордовии пенсии и социальные выплаты доставят на дом.