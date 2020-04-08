В Саранске в результате ДТП пострадали четыре человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Указанное происшествие произошло ранним утром 7 апреля на территории посёлка Луховка. На улице Садовой 53-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», во время движения по перекрестку не уступил дорогу автомобилю марки ВАЗ-21099, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Водителю «Лады» и его 40-летнему пассажиру медицинская помощь была оказана на месте инцидента. Гражданин 46-летнего возраста, управлявший ВАЗом, был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Саранска. Пассажир данной машины 16-летнего возраста, спустя некоторое время, самостоятельно обращался за медицинской помощью.

Известно, что 53-летний автомобилист за последний год 7 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

Также читайте о том, что в Инсарском районе в результате ДТП пострадала 47-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф