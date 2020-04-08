В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Днём 7 апреля на 10-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, сотрудниками ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Рено», за рулем которого находился 38-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель иномарки был доставлен в ОП №1 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф