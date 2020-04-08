В Мордовии был задержан пьяный водитель иномарки

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного автомобилиста.

Днём 7 апреля сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Краснослободский» на 103-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», остановили автомобиль марки «Фольксваген-Поло», за рулем которого находился 37-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее водитель иномарки уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе в ДТП с участием двух иномарок пострадали три человека.

Источник: гибдд.рф