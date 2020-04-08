В Рузаевке был задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких краж

В Рузаевке сотрудники Росгвардии задержали 64-летнего гражданина, который подозревается в совершении нескольких краж.

Днём 7 апреля сотрудники Росгвардии в сетевом магазине задержали 64-летнего гражданина, который пытался пронести мимо кассы товар. Выяснилось, что с конца марта данный мужчина не менее пяти раз похищал продукцию из упомянутого торгового заведения. Общая сумма ущерба составляет более 5 тыс. рублей.

Для дальнейшего разбирательства 64-летний гражданин был передан полицейским.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia