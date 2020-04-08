Улицы Саранска обрабатывают дезинфицирующими растворами

В Саранске улицы обрабатываются дезинфицирующими растворами.
С 28 марта проводится обеспылевание (помывка) улично-дорожной сети Саранска. Проезжие части, тротуары обрабатываются растворами с добавлением хлорсодержащих веществ.
С применением дезинфицирующих средств отмываются остановочные павильоны общественного транспорта и турникетные ограждения.
С 8 апреля объемы санитарной обработки улично-дорожной сети будут увеличены. Работы по дезинфекции дорог и тротуаров будут проводиться в ночное врем суток.
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Источник: adm-saransk.ru