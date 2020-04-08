В подразделениях ГУ МЧС РФ по Мордовии проводится дезинфекция помещений

ГУ МЧС РФ по Мордовии продолжает осуществляться деятельность по обеспечению безопасности населения на всей территории республики.

Ежедневно в ведомстве контролируется состояние здоровья личного состава. При входе в здания руки обрабатываются антисептическими средствами и измеряется температура тела.

Кроме того, раз в два часа проводится проветривание помещений, влажная уборка с дезинфицирующими средствами и очищаются устройства, с которыми работают сотрудники.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты и готов к выполнению задач.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники ГИБДД напоминают водителям о профилактике коронавирусной инфекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru