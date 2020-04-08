В подразделениях ГИМС МЧС России по Мордовии был прекращен прием граждан

В подразделениях ГИМС МЧС России по Мордовии был временно прекращен прием граждан по личным вопросам.

За предоставлением государственных услуг, оказываемых ГИМС МЧС России, следует обращаться по предварительной записи по телефону, электронной почте или с использованием возможностей Единого портала государственных услуг.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru