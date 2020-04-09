В Мордовии разыскивается мужчина, подозреваемый в похищении велосипеда

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в похищении велосипеда.

Неизвестный гражданин 5 апреля возле магазина, расположенного на территории населенного пункта Умет Зубово-Полянского района, похитил велосипед.

Предполагаемый преступник был одет в шапку черного цвета, спортивную куртку того же цвета и спортивные штаны с лампасами. Кроме того, мужчина имел при себе спортивную сумку.

Все, кто что-либо знает о личности и местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(83458) 2-51-02,38-59-28 или 02.

Также читайте о том, что полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Рузаевского района.

Источник: 13.мвд.рф