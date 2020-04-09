Работница одного из магазинов Саранска стала жертвой мошенника

В Саранске работница одного из местных магазинов перечислила неизвестному мошеннику 55 тыс. рублей.

Недавно 40-летней работнице одного из магазинов Саранска позвонил неизвестный гражданин, представившийся руководителем предприятия, которому принадлежит торговая точка. Незнакомец, предварительно поинтересовавшись суммой денег, находящейся в кассовом аппарате, сообщил, что в скором времени в торговое заведение будут доставлены рекламные буклеты, по причине чего женщина должна пойти к ближайшему банкомату и перечислить ему деньги за указанную продукцию. В итоге гражданка перевела на указанный якобы руководителем предприятия банковский счет денежные средства в сумме 55 тыс. рублей, который взяла из кассы.

Рекламные букеты так и не были доставлены. Женщина, рассказав о случившемся директору магазину, выяснила, что имел место мошеннический обман.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф