В Рузаевке столкнулись легковушка и мотоцикл

В Рузаевке произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадал 19-летний молодой человек.

Происшествие произошло поздним вечером 8 апреля возле дома №12, расположенного по адресу – бульвар Горшкова. По предварительной информации, 21-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Форд», поворачивая налево, допустил столкновение с мотоциклом марки «Хонда», который совершал обгон.

Пассажир мотоцикла 19-летнего возраста был госпитализирован.

Было установлено, что водитель легковушки за последний год несколько раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД. Кроме того, у 16-летнего парня, управлявшего мотоциклом, нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф