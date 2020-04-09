В Краснослободске в результате ДТП пострадали две женщины

В Краснослободске в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика пострадали два человека.

Указанное ДТП произошло вечером 8 апреля на территории микрорайона №3. По предварительным данным, 43-летняя гражданка, управлявшая легковым автомобилем марки «Лада-Приора», совершая левый поворот, не заняла крайнее положение на проезжей части, в результате чего транспортное средство врезалось в грузовик, который двигался в попутном направлении.

Женщина, управлявшая легковушкой, и её 33-летняя пассажирка доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф