В Рузаевке в ДТП пострадал 55-летний водитель скутера

В Рузаевке опрокинулся скутер.

Происшествие было зафиксировано вечером 8 апреля возле дома №36, расположенного по адресу – улица Васенко. По предварительной информации, 55-летний водитель скутера марки Nexus Roar в определенный момент движения отвлекся от управления, вследствие чего транспортное средство опрокинулось.

Водитель скутера был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Саранска.

Было установлено, что недавно 55-летний гражданин привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее сообщалось о том, что в Краснослободске в результате ДТП пострадали две женщины.

Источник: гибдд.рф