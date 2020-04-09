В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили машину, которая находится в розыске

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Днём 8 апреля на 9-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, сотрудниками ДПС ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Ока», за рулем которого находился 61-летний гражданин. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 61-летний автомобилист и машина были доставлены в ОП №1 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф