Полицейские задержали 28-летнего жителя Мордовии, подозреваемого в покупке синтетических наркотиков

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 28-летний гражданин, который подозревается в приобретении наркотиков.

Стражами порядка было установлено, что вечером 5 апреля 28-летний житель одного из районов Мордовии приехал в Саранск. На улице Лесной молодой человек вышел из салона автомобиля и направился к месту, где для него была оставлена так называемая закладка с синтетическими наркотиками массой около 3 г. После того, как парень забрал пакетик с запрещенным веществом, его задержали сотрудники полиции.

Молодой человек пояснил, что приобрел синтетические наркотики для личного потребления.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф