Житель Торбеевского района пойдет под суд по обвинению в ложном сообщении о противоправном деянии

В Торбеевском районе суд вынесет приговор в отношении 24-летнего местного жителя, который обвиняется в ложном сообщении о противоправном деянии.

В феврале нынешнего года сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о том, что на одном из предприятий может произойти взрыв. Стражи порядка провели проверку по данному факту, но никаких угроз не обнаружили.

Спустя некоторое время выяснилось, что 24-летний житель Торбеевского района подговорил своего несовершеннолетнего брата позвонить в полицию и сообщить о якобы существующей угрозе. Парень был привлечен к уголовной ответственности.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 24-летнего молодого человека находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Рузаевке был задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких краж.

Источник: 13.мвд.рф