Житель Мордовии расплатился за продукты фальшивыми деньгами

В Дубенках мужчина расплатился за продукты фальшивыми деньгами.

Гражданин 65-летнего возраста 7 апреля в одном из сетевых магазинов указанного населенного пункта приобрел продукты общей стоимостью 1,2 тыс. рублей. Мужчина расплатился за товар денежной купюрой номиналом 5 тыс. рублей. Получив сдачу, гражданин покинул торговое заведение.

Спустя некоторое время выяснилось, что банкнота, предоставленная 65-летним покупателем, является фальшивой. Мужчина пояснил, что некоторое время назад он был в командировке в Рязанской области, где неизвестный гражданин на автостоянке попросил его разменять денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей. Житель Мордовии отдал незнакомцу пять банкнот номиналом 1 тыс. рублей каждая, а сам забрал, как позже выяснилось, фальшивые деньги.

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Источник: 13.мвд.рф