Мошенники, представившиеся работниками банков, ограбили двух жительниц Рузаевки

В Рузаевке неизвестные мошенники ограбили двух местных жительниц.

Два жительницы указанного населенного пункта были ограблены по одинаковой схеме. Гражданкам звонили незнакомцы, которые представлялись работниками банков и заявляли, что женщины должны сообщить им персональные данные и коды, полученные в смс-сообщениях, объясняя свои требования необходимостью проведения операций, направленных на предотвращение действий неких преступников, якобы пытающихся похитить деньги со счетов пострадавших.

В общей сложности мошенники похитили у жительниц Рузаевки 73 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф