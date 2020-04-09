В Мордовии был задержан студент из Москвы, подозреваемый в краже автомобильных колёс

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали парня, подозреваемого в краже автомобильных колёс.

Утром 1 апреля в дежурную часть ОМВД России по Зубово-Полянскому району поступило сообщение о том, что в ночное время суток с автомобиля, припаркованного в одном из дворов населенного пункта Потьма, были сняты четыре колеса.

По подозрению в совершении указанного преступления был задержан студент одного из высших учебных заведений Москвы. Молодой человек пояснил, что у него сложились не самые лучшие отношения с одним из жителей Потьмы, по причине чего он решил отомстить ему, украв колёса с его машины. Но вышло так, что парень перепутал адреса, вследствие чего пострадал другой человек.

В отношении студента было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф