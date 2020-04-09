В одном из дворов Саранска 47-летний мужчина избил женщину

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего мужчину, который подозревается в избиении женщины.

Вечером 8 апреля жительница Саранска, проживающая в центральной части города, выглянув в окно, заметила, что возле припаркованного автомобиля, принадлежащего её супругу, ходит неизвестный гражданин. Горожанка вызвала правоохранителей, а затем вышла на улицу. Женщина попыталась прогнать незнакомца, в ответ на что последний несколько раз ударил её, а после этого убежал в сторону расположенного поблизости гаражного кооператива. Прибывшим на место инцидента сотрудникам Росгвардии горожанка описала приметы мужчины.

Спустя некоторое время агрессивный незнакомец был задержан, им оказался 47-летний житель Саранска, который ранее неоднократно был судим. При мужчине были обнаружены документы на транспортное средство и водительское удостоверение, принадлежащие другому человеку.

Для дальнейшего разбирательства 47-летний гражданин был передан сотрудникам одного из отделов полиции Саранска.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia