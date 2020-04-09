В Мордовии своевременная опашка помогла избежать масштабного пожара

На территории Мордовии сотрудникам МЧС ежедневно приходится выезжать на тушение сухой растительности и мусора.

В большинстве случаев поджигание сухой травы заканчивается сгоранием домом и сараев.

Недавно в Теньгушевском районе из-за горения сухой растительности имела место угроза распространения огня на четыре населенных пункта, но благодаря своевременной опашке главами сельских поселений удалось избежать беды.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru