В Старошайговском районе пожар уничтожил дачный дом

В Старошайговском районе в результате пожара был уничтожен дачный дом.

Днём 8 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Вертилим. На улице Ирсетской загорелся дачный дом. Пламя полностью уничтожило постройку на площади 30 квадратных метров. Кроме того, сгорела сухая трава на площади 300 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате рассматриваемого происшествия не поступала.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог сухой травы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru