Неизвестный мошенник ограбил 30-летнего жителя Мордовии

В Ромодановском районе местный житель, решивший приобрести пиломатериалы, был ограблен неизвестным мошенником.

Известно, что 7 апреля 30-летнему жителю указанного района позвонил его знакомый, занимающийся строительством домов. Последний предложил мужчине приобрести пиломатериалы по низкой цене у неизвестного гражданина. Знакомый пострадавшего пояснил, что продавец сам вышел с ним на связь. Гражданина 30-летнего возраста заинтересовало данное предложение, поскольку он уже планировал приобрести строительные материалы.

В итоге житель Ромодановского района связался с продавцом и договорился с ним о покупке пиломатериалов. В оговоренные сроки транспортное средство с товаром прибыло по адресу покупателя. Последний связался с упомянутым незнакомцем, а затем перечислил на указанный им банковский счет денежные средства в сумме 54,4 тыс. рублей. На следующий день с жителем Ромодановского района связался настоящий продавец, который попросил оплатить товар.

Выяснилось, что мошенник, обсудив с пострадавшим условия приобретения товара, позвонил мужчине, который на самом деле продает доски, договорился с ним о доставке по адресу жителя Ромодановского района, а также об оплате после того, как пиломатериалы будут привезены покупателю.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф