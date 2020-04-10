В Зубово-Полянском районе водитель иномарки сбил пешехода-нарушителя

В Зубово-Полянском районе 38-летний мужчина попал под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло днём 9 апреля на 31-м километре дороги, соединяющей Потьму и Барашево. Гражданин 31-летнего возраста, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Поло», совершил наезд на 38-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пешеход был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Торбеевская МБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Краснослободске в результате ДТП пострадали две женщины.

Источник: гибдд.рф