В Зубово-Полянском районе водитель иномарки сбил пешехода-нарушителя

В Зубово-Полянском районе 38-летний мужчина попал под колёса иномарки.
Указанное происшествие произошло днём 9 апреля на 31-м километре дороги, соединяющей Потьму и Барашево. Гражданин 31-летнего возраста, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Поло», совершил наезд на 38-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.
Пешеход был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Торбеевская МБ».
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Краснослободске в результате ДТП пострадали две женщины.
Источник: гибдд.рф