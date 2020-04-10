В Саранске сиделка ограбила пенсионера

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в похищении денежных средств с банковской карты пенсионера.

Стражами порядка было установлено, что 50-летняя жительница Саранска ухаживает за пенсионером, который является инвалидом по общему заболеванию. В конце декабря минувшего года мужчина попросил горожанку приобрести для него телевизор, передав ей свою банковскую карту. Женщина выполнила данную просьбу. Банковскую карту пенсионеру горожанка не вернула. Спустя некоторое время женщина попросила у мужчины 15 тыс. рублей в долг. Последний ответил согласием. Но и после этого банковская карта не была возвращена законному владельцу. Позже выяснилось, что сиделка расплачивалась деньгами с банковского счета пенсионера за покупку продуктов, спиртного и ювелирных украшений. Сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

О краже денег узнал сын пострадавшего. Последний приехал к отцу из другого города, узнав о резком ухудшении состояния его здоровья. Мужчина не смог отыскать банковскую карту, которая была нужна для покупки лекарств. После этого сын пострадавшего сделал запрос в банк о движении денег.

Полицейские установили причастность сиделки к похищению денежных средств. Женщина не стала отрицать свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф