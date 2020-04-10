В Саранске сотрудники полиции раздавали памятки приезжим на железнодорожном вокзале

Утром 10 апреля пассажиров поездов, которые прибывали на железнодорожный вокзал Саранска, встречали полицейские патрули.

Совместно с администрацией города стражи порядка проводили на железнодорожном вокзале профилактические мероприятия, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Полицейские раздавали гражданам памятки и проводили с ними разъяснительные беседы о необходимости соблюдения ограничительных мер.

Стоит отметить, что прибывшим в республику лицам следует немедленно сообщить о своем приезде в администрацию того поселения, где они планируют остановиться.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф