В Саранске местным жителям напомнили о пожарной безопасности

В Саранске начались профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений требований пожарной безопасности.

В четверг, 9 апреля, участковые уполномоченные полиции ОП №1 УМВД России по Саранску совместно с представителями регионального МЧС и городской администрации провели рейд по частному сектору, зонам отдыха и лесопарковым зонам.

Представители рабочей группы напомнили горожанам о том, что на территории Саранска до 31 августа действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено сжигать мусор и листья на участках домовладений и прилегающей территории.

С начала текущего года на территории Мордовии было зафиксировано более 480 случаев возгорания сухой растительности.

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Источник: 13.мвд.рф