В Мордовии сотрудники ГИБДД вручают памятки о соблюдении ограничительных мер приезжим водителям

Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия в районах Мордовии.

На дорогах республики несут службу мобильные патрульные группы. Стражи порядка проводят разъяснительные беседы о необходимости соблюдения ограничительных мер и раздают памятки для прибывших в республику из других регионов России.

Правоохранители напоминают, что гостям региона необходимо немедленно сообщить о своем приезде в администрацию того поселения, где они намерены остановиться.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф