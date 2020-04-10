Житель Саранска лишился денег, поверив мошеннику, который представился работником банка

В Саранске местный житель остался без денег, доверившись неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Несколько дней назад 48-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Якобы работник финансового учреждения рассказал, что некие мошенники пытаются заблокировать банковский счет горожанина и снять с него деньги. Затем незнакомец сообщил, что указанные действия противозаконного характера могут быть пресечены в случае проведения специальной операции, для осуществления которой ему нужно узнать реквизиты банковской карты жителя Саранска и код, полученный в смс-сообщении.

Горожанин сообщил якобы сотруднику банка необходимые сведения, после чего последний поинтересовался наличием у собеседника ещё одной карты. Получив утвердительный ответ на упомянутый вопрос, мошенник заявил, что и второй банковский счет жителя Саранска оказался под угрозой. Горожанин вновь предоставил незнакомцу личные данные.

Спустя некоторое время житель Саранска обнаружил, что с его банковских счетов были похищены денежные средства в сумме 599,5 тыс. рублей.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

Читайте также о том, что в Саранске сиделка ограбила пенсионера.

Источник: 13.мвд.рф